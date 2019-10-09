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Maltepe'de minik futbolculardan resim sergisi

Maltepe Belediyesi Prof.

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Girne Gençlik ve Spor Kulübü'nün “Sporlu Renkler” isimli resim sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı. Sergide, yaşları 6-15 arasında değişen futbolcu adaylarının eserleri sergilendi.


Girnespor Kulüp Başkanı Uğur Canayakın, sanat çalışmalarının İstanbul Amatör Kulüpler Federasyonu'ndaki ilk çalışma olduğunu belirterek, “Tuzla'da bir futbol maçında 11 çocuk kırmızı kart yedi. Kavga etmişler. Biz bunu engellemek istiyoruz. Çocuklara bu çalışmalar terapi oluyor. Düşüncelerini paylaştıkları, yaşadıkları ortamdan çıkıp kendilerine ayrılan bir zamanları oluyor. Çocuklara, erken yaştan itibaren verilen düzenli spor ve sanat eğitimi, onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine önemli katkı sağlıyor. Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.


Futbolcu adaylarından resimler


Jenart Sanat Atölyesi'nin katkılarıyla hazırlanan sergide, bir yılda hazırlanan eserler sunuldu. Eğitmen Tijen Canayakın, sergide çocukların sanatsal becerilerini kullanarak yeteneklerini üretime dönüştürme ve kendi özgün bakış açılarıyla dünyayı yorumlama ilkelerinden yola çıktıklarını söyledi. Sporcu figürlerine yer verilen sergide kara kalem, kolaj çalışmaları ile Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in röprodüksiyon eserleri yer aldı. Sergi 14 Ekim'e kadar Galeri Maltepe'de ziyaret edilebilecek.

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