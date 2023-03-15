Maltepe'de müteahhidin kardeşi inşaatta çalışan kuzenlere kurşun yağdırdı

Maltepe'de inşaat işlerinde çalışan iki kuzen, kendilerine verilen adreste yaptıkları işin ücretini müteahhidin kardeşinden talep etti. Müteahhidin kardeşi olan şahıs ile kuzenler arasında ödeme sırasında tartışma çıktı. Müteahhidin kardeşi, iki kuzeni silah ile vurarak yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kuzen hastaneye kaldırıldı.

Olay, Maltepe'de Feyzullah Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firma adına çalışan Muhammed Açıkyol ve kuzeni Hakan Karakaplan iş yapmak için kendilerine gelen inşaat adresine gitti. İşi yaptıran inşaat firmasının yetkililerinden olan ve müteahhidin kardeşi olan E. Ö. ile, işin ücretini talep eden kuzenler arasında tartışma çıktı. Kuzenler Karakaplan ve Açıkyol, kendilerine ödeme yapan E. Ö.'nün o sırada küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Çıkan tartışmada silahına sarılan E.Ö., Muhammed Açıkyol ve kuzeni Hakan Karakaplan'ı silahla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yaralı halde yattıkları sırada bile kurşunların hedefi olan Muhammed Açıkyol ve kuzeni Hakan Karakaplan hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan kuzenlerin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi. Ayrıca Kuzenler Açıkyol ve Karakaplan, saldırgan şahsın kendilerini aradığını, bir miktar para teklif ettiğini, ‘ağabeyimin hapis yatarı var, 7 leşi var' diyerek kendilerinden şikayetçi olmamaları konusunda anlaşmaya varmaya çalıştığını iddia etti.

“Ben yerde yatmama rağmen bir kez daha bacağıma ateş etti”

Hakan Karakaplan, "Biz bir firmada yetkili servisiz. Bir inşaata çalışma için gittik. Klozet montajı işlemlerimiz olmuştu. Sonra da mobilya montajları için bizi aradılar. Klozet montajlarının ücreti ödenmediği için arkadaşımız gelen beyefendiye bazı ödenmeyen klozetlerin olduğunu ifade etti. Daha önce görmediğimiz birisi. Bize direkt hakaret ederek küfürler etmeye başladı. Arkadaşıma tokat attı. Arkadaşım da şahsı itince ben de araya girdim. Sonra bir anda silahını çıkartarak bana ateş etti. Arkadaşımın da kafasına silah dayadı, tehditlerde bulundu. Sonra arkadaşımın ayağına ateş etti. Ardından ben yerde yatmama rağmen bir kez daha bacağıma ateş etti. Yanındaki şahıs da yerden bulduğu cisimlerle bana vurmaya başladı. Bu kadar basit insan vurabilen insanların dışarıda gezmesini istemiyoruz” dedi.

“Para teklif edip ifadelerimizi geri almamızı istediler”

Muhammed Açıkyol, "Bizim çalışma yaptığımız daire 4'e geldi ve gelir gelmez sinirli öfkeli argolu konuştu. Bana tokat vurdu. Ben de kendisini ittim. Bizim Hakan usta ile onun yanındaki kişi araya girince silahı direkt çıkartıp Hakan ağabeye sıktı. Ben şoka girdim, kafama ve gövdeme silahı dayadı, sonrasında benim de bacağıma ateş etti. Hakan abi yerde kanlar içerisinde yatarken dönüp ona tekrar ateş etti. Yanındaki adam da bizim çalıştığımız terazi ile ona vuruyordu. Benim en son gördüğüm şey adamın terazi ile benim üzerime yürüdüğü. Bu şahıslar olay sonrası bizimle irtibata geçti. Para teklif edip ifadelerimizi geri almamızı istediler. Ben parasında değilim. Bunların bedelini ödemesini istiyorum. Cebinde suikast silahı taşıyıp bugün bunu bize yapan yarın bir başkasına da yapar. Kafama silah dayayıp 'Ben 7 yıl içeride yattım, benim cesetlerim var seni öldürürüm' diyor. Bu adam aldığımız bilgilere göre halen kaçak bir şekilde dışarıda dolaşıyor" diye konuştu.

“Hem dövüyor hem ateş ediyor”

Muhammed Açıkyol'un eşi Birgül Açıkyol, “İşi yapmak için eşim ve kuzeni gidiyor. İşi yaptıktan sonra ‘biz işi yaptık şu kadar ödeme var' diyorlar. Bu da ‘Ne ödemesi' diyerek küfür ediyor. Sonra silahını çekip eşim Muhammet Açıkyol'un kafasına doğru dayıyor. O da ‘neden bunu yapıyorsun' deyince buna bir tane yumruk atıyor. Sonra da Muhammed itiyor, itince de bacağına sıkıyor. İki kurşun sıkıyor. Kuzeni olan Hakan Karakaplan da bir tane kurşun yiyor, yerde yatarken de iki tane daha sıkıyor. Adam resmen cana kast ederek sıkıyor. Hem dövüyor hem sıkıyor. Hem de bizi arayıp ‘anlaşmaya varalım' diyorlar. ‘Benim ağabeyimin 15 ay yatarı vardır' diyorlar. Adam zaten ‘ben 7 sene yattım 7 leşim var' demiş. Suikast silahı denilen bir silah kullanmış. Suikast silahı ile insanlara saldırılabiliyor. Şu anda da can güvenliğimiz yok, arıyorlar. Bugün bana olan yarın size olabilir. Adam zaten kafasına sıkıyormuş. Eliyle itip ‘ne yapıyorsun demeseydi' kafasına sıkacaktı. O zaman ne olacaktı” dedi.