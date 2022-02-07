Maltepe'de okul servislerine sıkı denetim

Okulların açılması ile birlikte İstanbul'un farklı noktalarında öğrenci servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Okulların açılması ile birlikte İstanbul'da okul servis minibüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Araçlarda evrak kontrolü, şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması amacıyla denetim yapıldı.

Maltepe Köprüsü üzerinde okullara öğrenci taşıyan servisler tek tek durduruldu. Denetimler kapsamında servis şoförlerinin evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.