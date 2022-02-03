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Maltepe'de okullar dezenfekte edildi

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe’de bulunan okullar yarıyıl tatilinde temizlenerek eğitim öğretime hazır hale getirildi.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Maltepe'de bulunan okullar yarıyıl tatilinde temizlenerek eğitim öğretime hazır hale getirildi. Ekipler yarıyıl tatilinde Maltepe ilçesindeki ilk, ortaokul ve lise düzeyindeki yaklaşık 60 okulda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Yarıyıl tatilinin başladığı günden itibaren devam eden temizlik çalışmaları tatil bitmeden tamamlandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla okullar öğrencilerin ve öğretmenlerin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerine destek verildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçecek kamu idarelerinin ilaçlama ve dezenfeksiyon talepleri önümüzdeki günlerde de karşılanmaya devam edecek.

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