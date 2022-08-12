Maltepe'de ‘Okuyan Bir Gelecek' inşa ediliyor

Maltepe Belediyesi ‘‘Okuyan Bir Gelecek'' projesi ile Fındıklı'da başlattıkları etkinlikle dezavantajlı çocukları kitaplarla buluşturuyor.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliği ile gerçekleştirilen ‘‘Okuyan Bir Gelecek'' projesi çerçevesinde Fındıklı'da bulunan Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan bir etkinlik gerçekleştirdi.

‘Kitap okuma bir yaşam biçimi haline gelmeli'

Proje çerçevesinde, kırk çocuk kitaplarla buluştu. Özellikle dezavantajlı çocuklarda okuma alışkanlığı edinilmesini hedefleyen projede, çocuklarla okuma etkinliği gerçekleştirildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehriban Çelebi, etkinlik açılışında velilere yaptığı konuşmasında ‘‘Okuyan Bir Gelecek projesi, çocuklarımızın kitaplarla buluşmasına destek olmak, erken yaşlardan itibaren kitap okumanın önemi konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Hedefimiz, anne babaların çocuklarıyla birlikte daha fazla kitap okuma bilincinin oluşturulması, kitap okumayı bir yaşam biçimi haline getirilmesine katkı sağlayabilmektir'' dedi.