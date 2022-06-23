Maltepe'de orman yangınlarına karşı atlı polislerden denetim

Maltepe'de polis ekipleri, ülkenin bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarından sonra denetimleri arttırdı. Maltepe'de orman yangınlarına karşı atlı polisler, yunus polisleri ve özel harekat polislerinin katıldığı denetim yapıldı. Denetin dron ile görüntülendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki ormanlık alanlarda denetim yaparak ormanlık alan ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarı afişi dağıtıp bilgilendirmelerde bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimlerde özel harekât ekipleri, yunus polisleri, asayiş ekipleri, atlı polisler tarafından Maltepe'de ormanda denetim yapıldı. Denetimde orman içerisine giren ekipler, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Müdürlüğünün İstanbul çapında ormanlık alan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin orman denetimi havadan görüntülendi.

"Ormanlarımıza karşı duyarlı olmalıyız"

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Gökhan Altan, "Bu bir millet ve memleket meselesi, bu vatan hepimizin. Marmaris'te orman yangınlarını görüyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor. Polis ekipleri bilgiler verdi. Güzel bir çalışma oldu. Ormanlarımıza karşı duyarlı olmalıyız" dedi