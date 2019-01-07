Maltepe'de ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı çözüldü

Maltepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Zeki Çakar'ın alacak-verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı. Zeki Çakar'ı öldürdükleri tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Zeki Çakar'ın alacak-verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü tespit edildi. İddiaya göre, Zeki Çakar'ın akrabası olduğu öğrenilen Önder Köse'den bir süre önce 100 bin lira borç aldığı ve aldığı borcu ödemekte geciktiği için problem yaşadığı öğrenildi. Bu problemin çözümü için 1 Ocak günü Zeki Çakar, Önder Köse ve Ercüment Karabulut'la buluşarak aracına aldı. Zeki Çakar ve Önder Köse arasında başlayan sohbet bir süre sonra tartışmaya döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine arkada koltukta oturan Ercüment Karabulut yanında bulundurduğu silahını çıkararak Zeki Çakar'a ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Çakar'ın kafasına isabet ederken, Çakar olay yerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine Önder Köse ve Ercüment Karabulut, Zeki Çakar'ın cansız bedenini otomobilin bagajına koydu. Cesetten kurtulma planı yapan ikili ilk olarak Sakarya'ya gitti. Cesedi bırakacak bir yer bulamayan iki şüpheli İstanbul'a dönerken Önder Köse ve Ercüment Karabulut, Zeki Çakar'ın cansız bedenini Maltepe'deki ormanlık alana atıp otomobili de Sancaktepe'de terk ederek kayıplara karıştı.

Maltepe'de ormanlık alanda ceset bulan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler cesedin Zeki Çakar'a ait olduğunu tespit etti. Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Çakar'ın aracına ulaşan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerin incelenmesinin ardından araçtan en son Önder Köse ve Ercüment Karabulut'un indiğini gören ekipler zanlıların peşine düştü. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonucunda 2 şüpheli düzenlenen operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslar burada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.