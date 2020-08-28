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Maltepe'de ormanlık alanda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi

Maltepe Başıbüyük’te bulunan ormanlık alanda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Maltepe Başıbüyük'te bulunan ormanlık alanda çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.



Maltepe ilçesi Başıbüyük mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan helikopterle ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yoğun alevler nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken, çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

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