Maltepe'de ormanlık alanlarda yangınlara karşı helikopterli denetim

Maltepe'de ormanlık alanlarda yangınlara karşı, helikopter destekli yaklaşık 150 polisin katıldığı denetim gerçekleştirildi. Asayiş ekipleri tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Maltepe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Maltepe'deki ormanlık alanlarda ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yaparak ormanlık alan ve çevrelerinde orman yangınlarının önüne geçilebilmesi ve şüpheli şahısların yakalanabilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimlere polis özel harekat ekipleri, yunus polis timleri, asayiş ekipleri, atlı polisler katıldı. Polis havacılığa bağlı polis helikopteri ile havadan ormanlık alanlar sürekli kontrol edildi. Uygulamada orman içerisine giren ekipler, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı vatandaşları uyarıldı. Denetimlere katılan asayiş ekipleri vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.