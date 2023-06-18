Maltepe'de otomobil reklam direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 01.00 sularında Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 EP 3366 plakalı otomobil seyir halinde iken kontrolünü kaybedip kaldırıma çıkarak kaldırım üzerindeki reklam direğine çarptı. Kaza sonucu araç şoförü Fatih Cabbar ve yanındaki yolcu İsmail Ardıç yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şoför Fatih Cabbar'ın ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Maltepe sahil yolu trafiği kontrollü olarak tek şeritten verildi. Kaza yapan aracın olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kazayla ilgili konuşan Hüseyin Kılıç, “Bu beyaz araç karşıdan hızlı bir şekilde geliyorken kurtaramıyor ve şu çelik halatlara çarparak kaldırımın üzerine çıkıyor. Sonra direğe çarparak direğin çevresine dönüyor. Bir kişi araçtan fırlamıştı, bir kişi de direksiyonun başındaydı. En son onu kurtardık zaten. Son durumu nedir bilmiyorum.” dedi.

Konuyla ilgili konuşan Murat Güler, “Yolda seyir halinde geliyorduk. Arkadaşlar herhalde ön tarafta gidiyordu. Araç bir anda yalpa yaptı, gördüğümüz buydu. Yalpa yaptığı esnada buradan içeri girdi. Buradan girdiğinde de direğe çarpıp yan döndü. Biz geldiğimizde bir hemşire ablamız ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. İnşallah çocuklar iyidir. İtfaiye şoförü kesim yaparak çıkardı ama şoförün durumu iyi değildi, nabız yok dediler çünkü. En son kalp atışlarını alıyoruz dediler. Yanındaki arkadaşın galiba omzu çıkmış. Yaralıydı. Onun durumu iyiydi. Ama şoför sıkıntıydı.” ifadelerini kullandı.