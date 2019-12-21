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Maltepe'de otomobile kur?un ya?d?rd?lar: 2 yaral?

Maltepe’de bir otomobilden kimli?i belirsiz ki?ilerce ba?ka bir araca a??lan ate? sonucu 2 ki?i a??r yaraland?.

Maltepe'de bir otomobilden kimli?i belirsiz ki?ilerce ba?ka bir araca a??lan ate? sonucu 2 ki?i a??r yaraland?. Polis ekipleri ka?an sald?rganlar?n yakalanmas? i?in ?al??ma ba?latt?.


Olay, saat 21.30 s?ralar?nda Z?mr?tevler Mahallesi, Karaca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, i?erisinde 2 ki?inin bulundu?u 34 FZ 8154 plakal? otomobile, ba?ka bir ara?tan silahla ate? a??ld?. Olayda 2 ki?i yaralan?rken, sald?rganlar olay yerinden ka?t?. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kald?r?lan yaral?lar?n durumlar?n?n a??r oldu?u ??renilirken, polis ekiplerin silahl? sald?rganlar?n yakalamas? i?in ?al??malar ba?latt?.

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