Maltepe'de parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Parkta tartıştığı arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı.

Olay, pazar günü saat 22.17'de Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki bir parkın içerisinde gerçekleşti. Çevredekilerin parkta yaralı bir kişinin olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı olan Fırat K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fırat K. hastanede hayatını kaybederken, polis ekipleri çalışma başlattı. Yusuf K. isimli şüphelinin Fırat K.'yı pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Olay yerinde yapılan aramada pompalı tüfek ve 2 boş kovan ele geçirildi. Şüpheli Yusuf K. olayın ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf K.'nın Fırat K.'yı aralarında çıkan bir tartışmadan dolayı vurduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.