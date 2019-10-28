İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe'de polisin durdurduğu araçtan 11 paket uyuşturucu çıktı

Maltepe’de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 11 pakette 47,29 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi.

Maltepe'de polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan 11 pakette 47,29 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Maltepe Girne Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 01.00 sıralarında, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta bulunan Ufukcan R. (26) ve aracın içerisinde yapılan aramada, 11 adet şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 47,29 gram olan skunk, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 670 lira ele geçirildi. Konuyla ilgili adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.