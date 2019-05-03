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Maltepe'de Ramazan 'Sevgi Sofraları'nda yaşanacak

On bir ayın sultanı Ramazan, Maltepe’de ’Sevgi Sofraları’nda yaşanacak.

On bir ayın sultanı Ramazan, Maltepe'de 'Sevgi Sofraları'nda yaşanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu bir programla Ramazan coşkusunu mahallelerde yaşatacak Maltepe Belediyesi, sokak iftarları ve inanç turları düzenleyecek.


Maltepe Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan'ı “Ramazan Kardeşliktir” diyerek, 'Sevgi Sofraları'nda yaşatacak. Ramazan'ın ikinci gününden itibaren her mahallede birer kez iftar sofrası kuracak Maltepe Belediyesinin düzenlediği etkinliklerde, iftar öncesi Kur'ân-ı Kerim okunacak ve sofra duası gerçekleştirilecek. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da inanç turları düzenlenecek. Bu kapsamda İstanbul'da bulunan Hırka-i Şerif, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Aziz Mahmut Hüdai ve Hz. Yuşa Türbesi ziyaret edilecek.



“Huzurlu bir Ramazan diliyorum"


Ramazan etkinlikleriyle ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “On bir ayın sultanı Ramazan'ı sevgi sofralarında karşılayacağız. Muhtaç olana kucak açmak, sofralarımızı paylaşmak ve kardeşliği yaşatmak geleneğimizde var. Gelin bu şiarla sevgi sofralarında buluşalım. Tüm Maltepemize şimdiden huzurlu ve sevgi dolu bir Ramazan diliyorum. Küskünlükler, dargınlıklar bu ayda bir kenara bırakılmalı, sona erdirilmeli. Sizlerden ricam Maltepe'de dil, din ve inanç farkı olmaksızın bir arada dostça yaşamak ve daha nice Ramazanları hep birlikte karşılamaktır” dedi.

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