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Maltepe'de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi

Maltepe’de korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelindeki restoran, kafe, özel eğitim merkezi ve benzeri yerlerde denetim yapıldı.

Maltepe'de korona virüsle mücadele kapsamında ilçe genelindeki restoran, kafe, özel eğitim merkezi ve benzeri yerlerde denetim yapıldı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han'ın katıldığı denetimlerde iş yerlerinde alınan önlemler denetlendi.


İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Maltepe'de korona virüs denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında özel eğitim merkezi, restoran, kafe gibi yerler denetlenirken, sokakta yürüyen vatandaşların da maske takıp takmadığı kontrol edildi. Denetime Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir de katıldı. Denetimler kapsamında bir özel eğitim kurumuna giren Kaymakam Meftun Dallı, burada çalışanlarla ve velilerle sohbet ederek önlemleri aksatmama hususunda uyarılarda bulundu. Daha sonra sokakta yürüyen maskesiz vatandaşlarla karşılaşan Kaymakam Meftun Dallı, vatandaşlara maske vererek, maskesiz gezilmemesi gerektiğini belirtti.

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