Maltepe'de rock şöleni

Türkiye'nin sevilen rock gruplarından Redd, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

2005 yılından bu yana 6 stüdyo albümü, bir konser DVD'si, bir de orijinal film müziği albümü yayınlayan grup Redd, sevilen eserlerini Maltepeli dinleyicileri için seslendirdi. Grubun solisti, şarkı sözlerinin tamamını yazan ve müziklerinin çok büyük bölümünü besteleyen Doğan Duru'ya gitarda Güneş Duru, davulda Berke Özgümüş eşlik etti. Grup, konserde “50/50”, “Kirli Suyunda Parıltılar”, “Plastik Çiçekler”, “Böcek”, “Gecenin Fişi Yok”, “21” ve “Hayat Kaçık Bir Uykudur” isimli albümlerinden eserlere yer verdi. Grup, yazılı ve görsel basın tarafından 2016'nın en iyi rock albümü seçilen son albümü “Mükemmel Boşluk”tan eserleri de seslendirdi. Grubun şarkılarına dinleyiciler de kimi zaman büyük bir coşkuyla eşlik etti. Grup, sahne performansıyla hayranlarının gönlünü bir kez daha fethetmeyi başardı.