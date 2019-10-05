İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe'de rüzgar nedeniyle kopan ağaç otomobilin üzerinde devrildi

Maltepe’de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ağaç itfaiye tarafından testereyle kesildi.


Maltepe'de gece saatlerinde yaşanan şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle bir ağaç devrilerek, apartmanın bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, otomobilin üzerine düşen ağacı testereyle keserek otomobilin üzerinden aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.