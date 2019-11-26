İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe'de şarkılar kadına şiddete karşı söylendi

Maltepe Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, Türkiye’nin en önemli kadın korolarından Sirene’yi konuk etti.

Maltepe Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Türkiye'nin en önemli kadın korolarından Sirene'yi konuk etti. Şef Volkan Akkoç yönetimindeki çoksesli koro, “Değişimin Sesi” isimli konserle dinleyicilerin karşısına çıktı.


Koro, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldığı konserde şarkılarını kadına şiddete karşı söyledi. 2014 yılında kurulan, adını Yunan mitolojisinin gizemli ve güzel sesli yaratıkları Sirenler'den alan Sirene, Türk kadınının mücadeleci ve özgür karakterini Batı ve Anadolu'nun folklorik müzikleriyle harmanladı. “Uzak denizlerden gelir sesimiz” mottosunu kullanan konservatuarlı kadın sanatçı ve mezunlardan oluşan koro, konserinde,enstrüman olarak insan sesini kullandı. “Divane Aşık”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, ”Sarı Gelin” isimli sevilen halk türkülerini kendilerine özgü yorumlarıyla seslendiren koro, performansıyla büyük beğeni topladı. Anadolu türkülerinin yanında Meksika, Estonya ve Bulgaristan'dan eserleri dinleyicilere sunan koro, ünlü şair Orhan Veli Kanık'ın “Bedava” isimli şiirini de seslendirdi. Konser, Aysel Gürel'in yazdığı “Ünzile” isimli şarkıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.