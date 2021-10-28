Maltepe'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Maltepe D-100 karayolu kartal yan yol istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Maltepe D-100 karayolu Kartal yan yol istikametinde, 34 PYK 79 plakalı otomobilin motor bölümünde, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini sağ şeride çekerek kaputu açmaya çalıştı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sardı. Bu sırada sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, alevlere teslim olan otomobilden ara ara patlama sesleri geldi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil söndürüldü. Yanan otomobilden geriye sadece iskelet kaldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, alevlere teslim olan araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.