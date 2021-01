Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar polise baklava ikram etti

Maltepe'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, vatandaşlar görevi başında hizmet vermeye devam eden polis ekiplerine baklava dağıttı. Gerçekleştirilen etkinliğe İstanbul AK Parti Milletvekili ve aynı zamanda MKYK üyesi olan Eyüp Özsoy ile İstanbul AK Parti Milletvekili Osman Boyraz da katıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Kısıtlama ihlallerinin önüne geçebilmek için ise polis ekipleri belirli noktalarda denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan vatandaşlar ise özellikle pandemi sürecinde görevlerine devam eden polis ekiplerine destek olmak amacıyla baklava dağıttı. Gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşların yanı sıra İstanbul AK Parti Milletvekili ve aynı zamanda MKYK üyesi olan Eyüp Özsoy ile İstanbul AK Parti Milletvekili Osman Boyraz da katılım sağladı.

Baklavaların polis ekiplerine ikram edilmesi sonrasında vatandaşlar, pandemi sürecinde yoğun bir çalışma temposu içerisinde giren sağlıkçıları da unutmayarak, onlara da ikramda bulunmak üzere yola çıktılar.

Etkinlik sonrası konuşan AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Eyüp Özsoy, "Bizler için gece gündüz demeden burada hizmet veren polis arkadaşlarımıza ve birazdan da sağlık çalışanlarımıza da yanında olacağız bizler destek olmak istedik. Biliyorsunuz son zamanlar. Bizim için her türlü fedakarlığı yapan, canını bile feda eden bu güzel kardeşlerimiz için hakaretlerde bulunanlar oldu Bizler de bugün Maltepe halkıyla birlikte kendilerinin yanında olduğumuzu göstermek için onlara bir tatlı ikram ettik ve her zaman polisimizin, askerimizin, güvenlik güçlerimizin, sağlık çalışanlarımızın biz de her zaman yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Polis ekiplerine baklava dağıtan Bülent Gürpınar ise, "Pandemi süresi boyunca Maltepe halkı olarak arkadaşlarımızla birlikte her daim polisimizin yanında olduk. Anadolu yakasındaki kontrol noktasındaki bütün polis memuru arkadaşlarımıza baklava dağıtımı yapacağız. Bizim için her türlü fedakarlığı yapan, canını bile feda eden bu güzel kardeşlerimiz için hakaretlerde bulunanlar oldu. Bizler de bugün Maltepe halkıyla birlikte kendilerinin yanında olduğumuzu göstermek için onlara bir tatlı ikram ettik ve her zaman polisimizin, askerimizin, güvenlik güçlerimizin, sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu gösterdik" dedi.