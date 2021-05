Maltepe'de sokaktaki canlara 1 ton mama

Özellikle hayvanseverlerin ulaşamadığı noktalarda, ormanlık alanlarda ve sahil şeridinde ağırlıklı olarak yapılacak dağıtımların ilk gününe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katılarak, ekiplere başarılar diledi.

Maltepe Belediyesi, tam kapanma sürecinde sokaktaki can dostlarını unutmadı. Ramazan Bayramı süresince de devam edecek çalışmalar kapsamında özellikle hayvanseverlerin ulaşamadığı ormanlık alanlarda ve sahil şeridinde ağırlık olmak üzere 1 ton mama dağıtımı yapılacak. Dağıtımların ilk gününde personele eşlik eden Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Tam kapanma döneminde sokaktaki can dostlarımızı da asla yalnız bırakmıyoruz. Damga Gazetesi sahibi Mehmet Mert ve gazeteci dostum Barış Yarkadaş ile Maltepe sahilde, sokak hayvanlarına mama veren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimizi ziyaret ederek kolaylıklar diledik. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tam kapanma döneminde ve bayram boyunca her gün, Maltepe genelinde sokak hayvanlarına düzenli mama desteği sağlayacak” dedi.