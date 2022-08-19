Maltepe'de şüphe üzerine durdurulan araçtan suç makinesi çıktı

Maltepe'de yol uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen şahıslara yönelik yapılan sorgulamada 62 adet suç kaydı olduğu belirlenirken, otomobilde yapılan aramalarda ise, 17.3 gram uyuşturucu madde ile anahtar süsü verilmiş hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili, suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Maltepe ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 17 Ağustos 2022 tarihinde saat 20.10 sıralarında Fındıklı Mahallesinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 şahıs indirildi.

Kimlik bilgileri tespit edilen M.M.E., H.S. ve M.K. isimli şahıslara yönelik yapılan üst aramasında, M.M.E. isimli şahsın üzerinden 5,1 gram narkotik madde ele geçirildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada ise “TCK 191”, “Açıktan Hırsızlık” ve “Kasten Yaralama” gibi çeşitli suçlardan toplamda 62 adet suç kayıtları olduğu belirlendi.

Şüpheli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç içerisinde yapılan aramalarda ise, 17.3 gram uyuşturucu madde, anahtar süsü verilmiş hassas terazi, bin 105 TL ve 4 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 18 Ağustos 2022 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden M.K. isimli şahıs serbest bırakılırken, H.S. ve M.M.E. isimli şahıslar ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.