Maltepe'de süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı: 4 yaralı

İçerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobil takla atarken, otomobilin çarptığı palmiye ağacı kırılarak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Maltepe'de sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre A.E.(21) isimli kadın sürücünün hızlı şekilde kullandığı ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu 34 AFU 483 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil yol kenarındaki otluk alana fırladı. Savrulan otomobilin takla atmasıyla otomobilde bulunan 6 kişiden 4'ü yaralandı. Otomobilin çarptığı bir palmiye ağacı da çarpmanın etkisi ile kökünden sökülerek devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı A.E., K.K., A.N.E. ve E.T.'yi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla kazanın bıraktığı hasar gün yüzüne çıktı. Otomobilin çarpığı kaldırımın parçalandığı ve palmiye ağacının devrildiği gözlendi.