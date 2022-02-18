Maltepe'de takla atan otomobil doğalgaz kutularına çarptı, 1 kişi yaralandı

Maltepe'de önündeki araca çarpmamak için manevra yapan otomobil takla atarak doğalgaz kutularına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurullah Ç., idaresindeki 34 CDT 911 plakalı Ford marka otomobil, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken önüne başka bir aracın çıkması sonucu kontrolden çıkarak yol ayrımında kaldırıma çarpıp takla attı. Takla atan otomobil cadde üzerinde bulunan Sahil Yolu Sokağındaki doğalgaz kutularına çarparak durabildi.

Kazada sürücüsü Nurullah Ç., takla atan araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu takla atan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.