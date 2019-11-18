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Maltepe'de temizlik seferberliği

Maltepe Belediyesi, ilçe genelindeki bin 600’e yakın cadde ve sokakta temizlik seferberliği başlattı.

Maltepe Belediyesi, ilçe genelindeki bin 600'e yakın cadde ve sokakta temizlik seferberliği başlattı.


Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde temizlik çalışmalarına hız verdi. Genel bir program çerçevesinde halktan gelen şikâyetleri değerlendiren ekipler, bin 600'e yakın cadde ve sokakta temizlik seferberliği başlattı. 420'si yer altı, 2 bini plastik ve 4 bin 500'ü galvaniz konteyner olmak üzere ilçedeki 6 bin 920 konteynerde yıkama çalışması başlatan ekipler, sokakları da yıkamaya başladı. 2 vardiya halinde 8 personelle çalışan ekipler, ilk olarak Küçükyalı'da çalışmaya başladı. Ekipler program kapsamında diğer mahallelerde de çalışma yapacak.

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