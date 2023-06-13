Maltepe'de tır garajında oluşan hortum şaşırttı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde tır garajında oluşan hortum şaşkınlığa neden oldu. Hortum kameraya anbean yansırken maddi zarar oluşturmadığı öğrenildi.

Büyükbakkalköy'de gün içerisinde yaşanan rüzgarın ardından bir tır garajında hortum oluştu. Hayrete neden olan ve metrelerce yükselen hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti. Hortumun herhangi bir maddi zarara yol açmadığı öğrenildi.