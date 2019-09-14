Maltepe'de tiyatro festivalinde sahne İtalyan ve Azerilerin

Maltepe Belediyesi 2'nci Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nin üçüncü gününde İtalyanlar, “Barok Önerileri, Azeriler de “Boksör” isimli oyunlarıyla sahne aldı.

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi ve parklarda büyük bir coşku ve katılımla devam etti. Festivalin üçüncü gününde 6 oyun sahnelendi. Program İtalya Silence Tiyatro'nun sokak oyunu “Barok Önerileri”nin ilçe meydanında sahnelenmesiyle başladı. Sonrasında Azerbaycan Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi, “Boksör” isimli oyunuyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kardelen 2 Salonu'nda sahne aldı.

“Bugün ne yazsam?”

Sırasıyla Kardelen 1 Salonu'nda İstanbul Cihangir Atölye'nin Ekrem Reşit Rey'in yazdığı, Ayça Öztürk, Baran Aktaş, Beste Tosuner, Canberk Dikmen, Deniz Özçelik, Erdi Güçlü gibi isimlerin rollerini paylaştığı klasiklerden biri “Lüküs Hayat”, Kardelen 2 Salonu'nda ise Urla Toprak Sahne Tiyatrosu'nun “Bugün Ne Yazsam” oyunları sahnelendi. Oyun, suikasta kurban giden gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun, “Bir Pulsuz Dilekçe” adlı kitabından esinlenerek Işık Kansu tarafından yazıldı, Serkan Baştürk tarafından yönetildi. “Uğur Mumcu yaşasaydı son yıllarda tanık olduğumuz pek çok olay için neler yazardı?” sorusuyla yola çıkan oyunun rejisinde Günce Daşcı yer aldı.

Festival kapsamında Hatay Kumbara Sanat'ın çocuk oyunu “Hacivat Karagöz”, Bağlarbaşı Kapalı Pazar Alanı'nda, Bitlis Tiyatro AKOT'un çocuk oyunu “Palyaço Dostların Maceraları” da Cumhuriyet Parkı'nda sahnelendi. Çocukların ilgili gösterdiği oyunda, büyükler de çocuklarıyla eğlenceli dakikalar geçirdi.