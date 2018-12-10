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Maltepe'de yanan fabrika havadan görüntülendi

Maltepe’de yanan plastik fabrikası havadan görüntülendi.

Maltepe'de yanan plastik fabrikası havadan görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği görülüyor.


Maltepe'de sabah saat 05. 00 sıralarında çıkan yangında plastik fabrikası alev alev yanmıştı. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye yangına müdahale etmiş yangın 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınmıştı. Büyük oranda maddi hasarın oluştuğu fabrika havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği görülüyor.

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