Maltepe'de yangın çıkan evde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Maltepe'de 8 katlı binanın 4'üncü katındaki evde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında, dairede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, 11.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Cansev Sokak'taki 8 katlı binanın 4'üncü katındaki evde çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağında patlama meydana geldi. Daireden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan evde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir polis memurunun dumandan etkilenen vatandaşların kardan etkilenmemesi için şemsiye tuttuğu görüldü.

Bina sakinlerinden Sevgi Ercan, "Bir anda imdat sesleri duydum. Dışarıya çıktığımda 'içeri girmeyin' dediler. Patlamalar başladı. O an hepimiz dışarı attık kendimizi. Dairede 2 kişi vardı. Şu an durumları iyi. Yangın elektrik kontağından çıktı” şeklinde konuştu.