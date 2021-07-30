Maltepe'de yangınlara karşı orman temizliği

Maltepe Belediyesi son zamanlarda artan ve can kayıplarıyla Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarının ardından ilçedeki ormanlık alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Toplu çalışma ekipleri, özellikle yangına yol açabilecek cam kırıkları başta olmak üzere çeşitli atıkları temizleyerek ormanların nefes almasını sağladı.

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı toplu çalışma ekipleri, Büyükbakkalköy, Başıbüyük ve Gülensu bölgesindeki orman ve mesire alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle son dönemlerde artan ve can kayıplarıyla sonuçlanan orman yangınlarından sonra çalışmalarını hızlandıran ekipler, yangına yol açacak cam kırıkları, çöp ve plastik atıkları toplayarak ormanlara rahat bir nefes aldırdı.

Ormanlara giriş yasaklandı

İstanbul Valiliği tarafından artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgârlar nedeniyle ormanlara giriş, orman çevresinde mola verilmesi ve piknik yapılması 30 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında yasaklandı.