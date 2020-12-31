İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepe'de yeni yıl coşkusu

Maltepe Belediyesi, yeni yılı mahallelerde düzenlediği bando gösterisi ve müzik programıyla karşıladı.


Maltepe Belediyesi, yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı. Süslenen 2 otobüs ile Küçükyalı, Zümrütevler, Fındıklı, Aydınevler ve Girne mahallelerinde dolaşan bando ekibi vatandaşlara, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Eğlenceli şarkıların çalındığı ve yer yer halkın da eşlik ettiği konserler sonrasında Noel Baba kılığına giren belediye çalışanları, vatandaş ve özellikle çocuklara baston şeker, yılbaşı süsü, şapkası, gözlüğü ve İstasyon Dergisi dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.