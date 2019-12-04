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Maltepe'de “Yıldız Yağmuru”

Gümüşün pırılıtısını ve ışıltısını yorumlayan usta sanatçıların bir araya geldiği “Yıldız Yağmuru” isimli gümüş takı sergisi Maltepe Belediyesi Prof.

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.


Sergide Semra Nergis Dönmez, Serap Tetik, Satiye Selma Uçan, Nilüfer Özveri Türegün, Kit Ling Swenson, Ayten Arslan, Ayşe Ergün, Zeynep Gören, Fatma Hülya Aytunç, Bayram Kopuz, Hanife Çolak, Dilara Türker, Meral Şal ve Duygu Karan'ın eserleri yer aldı. Sanatçılar sergide gümüşün pırıltısını ve ışıltısını yorumlayan takılarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Sergide doğadan, deniz canlılarından esinlenen takılar ve sanatçıların özgün çalışmaları, aksesuarları yer aldı. Ana malzemesi gümüş olan doğal taş, deri gibi yan malzemelerinde kullanıldığı el yapımı eserlerin sunulduğu sergi 9 Aralık'a kadar Galeri Maltepe'de ziyarete açık olacak.

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