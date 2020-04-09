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Maltepe'deki devlet hastanelerine “korona” yardımı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Maltepe Belediyesi, ilçede bulunan 2 kamu hastanesine 1 kamyon dolusu malzeme gönderdi.


Maltepe Belediyesi, ilçede bulunan kamu hastanelerinden Maltepe Devlet Hastanesi ve Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, korona virüse yönelik önlemler kapsamında 1 kamyon dolusu dispanser havlusu, maske, kağıt havlu ve peçete dağıtıldı. İhtiyaç malzemeleri doğrudan Belediye Başkan Yardımcıları Salih Kara ve Yahya Han eşliğinde dağıtıldı.


Belediye yetkilileri, geçtiğimiz günlerde de aile sağlığı merkezlerine maske ve dezenfektan dağıtmıştı.

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