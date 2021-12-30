İhlas Haber Ajansı

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Maltepe'deki marketlerde yılbaşı denetimi

Maltepe zabıtası ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirdi.

3'lü gruplar halindeki 9 kişilik zabıta ekibi marketlerde gıda ve hijyen kontrolüyle fiyat denetimi yaptı.



Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi ilçe genelindeki zincir marketlerde ve marketlerde gıda denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda 3'lü gruplar halinde 9 kişilik bir zabıta ekibi oluşturan belediye görevlileri, İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nün talimatıyla bazı ürünlerdeki fahiş fiyatları denetlediği gibi hijyen ve gıda kontrolü de gerçekleştirdi.



Çalışmaların aralıksız bir biçimde sürdürüleceğini söyleyen ekipler, vatandaşların belediyeye ulaşarak şikayetlerini dile getirebileceklerini de hatırlattı.

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