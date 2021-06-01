Maltepe'deki trafik magandası yakalandı

Maltepe'de aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü, polis ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalandı. Sürücüye toplamda bin 438 lira para cezası uygulandı.

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde bir grup gencin araçla trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak ilerlediği anlar sosyal medyaya yansımıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, araç sürücüsü Batuhan Yıldırım'ı (21) çalıştığı iş yerine giderek yakaladı. Maltepe Cumhuriyet Karakoluna getirilen Yıldırım ifadesi sonrası serbest bırakıldı Yıldırım'a, 'trafiği tehlikeye sokmak', ‘makas atmak' ve ‘saygısızca araç kullanmak' suçlarından toplamda bin 438 lira idari para cezası uygulandı.