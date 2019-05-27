Maltepeli çocukların çömlek keyfi

Maltepe Belediyesi'nin kreşlerinde eğitim gören minikler, unutulmaya yüz tutan çömlek sanatıyla eğlenerek, çömlek yapımını öğrendiler. Mutlulukları yüzlerinden okunan minikler, killerle oynayarak hünerlerini sergilediler.

Maltepe Belediyesi, kendisine bağlı Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevlerinde eğitim gören 184 çocuğa, unutulmaya yüz tutan Türk el sanatlarından olan ve UNESCO tarafından koruma altına alınan çömlek sanatıyla ilgili uygulamalı eğitim verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları Sanatkârı ve Somut Olmayan Kültür Mirası Çömlek Sanatı Miras Taşıyıcısı Osman Yıldız ve İftariye Atalay tarafından verilen eğitimlerde çocuklar, eğlenerek, çömlek sanatının inceliklerini öğrendi. Çocukların el ve göz koordinasyon yeteneklerinin arttırılması ve bilişsel gelişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan etkinliklerde çocuklar, killerle değişik desenler yaparak, yeteneklerini konuşturdular.

Başarılı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde çömlek sanatı eğitimleri, 29 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek.