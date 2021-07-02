Maltepeli çocukların yaz okulu keyfi

Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi 7-10 yaş grubu çocuklara kapılarını açarken, Türkçe ve matematik başta olmak üzere çocuklarla müzik, dil, yazarlık ve bilimsel deneyler alanlarında eğitim verilecek.

Maltepe Belediyesi, geçen yaz pandemi nedeniyle online videolar hazırlayarak sürdürdüğü yaz okulu eğitimlerine yeniden başladı. Yasaklarının kalkmasının ardından harekete geçen Kütüphane Müdürlüğü, 30 Temmuz'a kadar devam edecek bir yaz okulu programı hazırladı. Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi'nde yapılacak eğitimlerde çocuklara Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, müzik, dil, değerler eğitimi, yazarlık ve bilimsel deneyler alanlarında bir dizi eğitim verilecek. 7-10 yaş grubu 50 çocuğa verilecek eğitimler eğlenceli etkinliklerle destekleneceği gibi, haftanın bir gününü de çeşitli kültürel ve eğlenceli geziler düzenlenecek.

Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi; pandeminin başladığı 2020 Mart ayından beri Maltepelilere eğitim alanında hiçbir eksiklik hissettirmemek adına çalışmalarına yoğun özveriyle devam etti. LGS, YKS, kültür-sanat ve kişisel gelişim alanlarında eğitim faaliyetleri gerçekleştiren birimde eğitimlerin tamamı hem çevrimiçi, hem yüz yüze, hem de hibrit programlarla aksamadan devam etti.