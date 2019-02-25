İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepeli gençlerden vatandaşlara sabah çorbası

Sabahın erken saatlerinde evden işe gitmek için metroya akın eden Maltepeliler, belediyenin kendileri için hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin dağıttığı çorbayı içen vatandaşlar, sabah ayazını bir an için unuttu.


Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü, sosyal sorumluluk kapsamında öğrencileriyle birlikte bir proje hazırladı. “Cumhuriyet Çocukları” projesi kapsamında belediye görevlileri ve öğrenciler, metro durakları önünde “Çorbamız İkramımızdır. Afiyet Olsun” diyerek, vatandaşlara bardak içerisinde sıcak çorba ikram etti. İşlerine giden vatandaşlar ve okul yolundaki öğrenciler, ikram edilen çorbaları keyifle içti. Hastane ve metro önlerinde gerçekleştirilen çorba dağıtımında, günde ortalama 2 bin kişiye sıcak çorba ikram ediliyor.



Her gün 2 bin kişiye çorba


Her fırsatta 'Biz büyük bir aileyiz' diyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gündelik hayatın yorgunluğunu hafifletecek uygulamaların önemli olduğunu belirterek, “Hayatta bazı anlar vardır, sizin için küçük sayılan bir sürpriz, o anda bir başkası için yüzünü güldürecek bir mutluluk olabilir. Arada birilerinin hayatı hatırlatacak, küçük dokunuşlar yapması gerekiyor. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında, hem kahvaltı yapmaya fırsat bile bulamayan vatandaşlarımız sıcak çorba içmiş oluyor, hem de gençlerimiz, dayanışmayı, gülümsemenin, gülümsetmenin önemine tanıklık ediyor. İşte biz böyle büyük ve güzel bir aileyiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.