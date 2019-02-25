Maltepeli gençlerden vatandaşlara sabah çorbası

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi öğrencilerinin dağıttığı çorbayı içen vatandaşlar, sabah ayazını bir an için unuttu.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü, sosyal sorumluluk kapsamında öğrencileriyle birlikte bir proje hazırladı. “Cumhuriyet Çocukları” projesi kapsamında belediye görevlileri ve öğrenciler, metro durakları önünde “Çorbamız İkramımızdır. Afiyet Olsun” diyerek, vatandaşlara bardak içerisinde sıcak çorba ikram etti. İşlerine giden vatandaşlar ve okul yolundaki öğrenciler, ikram edilen çorbaları keyifle içti. Hastane ve metro önlerinde gerçekleştirilen çorba dağıtımında, günde ortalama 2 bin kişiye sıcak çorba ikram ediliyor.

Her gün 2 bin kişiye çorba

Her fırsatta 'Biz büyük bir aileyiz' diyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gündelik hayatın yorgunluğunu hafifletecek uygulamaların önemli olduğunu belirterek, “Hayatta bazı anlar vardır, sizin için küçük sayılan bir sürpriz, o anda bir başkası için yüzünü güldürecek bir mutluluk olabilir. Arada birilerinin hayatı hatırlatacak, küçük dokunuşlar yapması gerekiyor. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında, hem kahvaltı yapmaya fırsat bile bulamayan vatandaşlarımız sıcak çorba içmiş oluyor, hem de gençlerimiz, dayanışmayı, gülümsemenin, gülümsetmenin önemine tanıklık ediyor. İşte biz böyle büyük ve güzel bir aileyiz” dedi.