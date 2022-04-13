Maltepeli kadınlar için bilinçlendirme seferberliği

1-7 Nisan Kanser Haftası ve 7-14 Nisan Sağlık Haftası nedeniyle Maltepe ilçesinde yaşayan kadınlara meme ve rahim kanseri ile ilgili bilinçlendirici toplantılar verilmeye başlandı.

Toplantıların ilki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Fındıklı Kadın Dayanışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime ilçe genelinden yaklaşık 100 kadın katılım sağladı. Bölge Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Nihal Selin Okyaltırık ile Maltepe Belediyesi Hastane Müdürlüğü'nde görev yapan Hemşire Ömür Güden tarafından ortaklaşa verilen eğitimde kadınlara meme ve rahim kanseri ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Belirtileri nedir, tedavisi nasıl yapılır

Sunumda meme ve rahim kanseri nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunma yöntemleri uygulanır, testler nasıl yapılır, tedavi süreçleri nasıl olur, meme kanseri ile rahim kanseri arasındaki farklar nelerdir gibi başlıklarda kadınlara bilgi aktarıldı. Sunuma katılan kadınlara ayrıca Smear Testi'nin önemi ve faydaları da aktarıldı. Katılımcı kadınların sorularını da yanıtlayan uzmanlar menopoz konusunda da bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Kanser Haftası ve Sağlık Haftası nedeniyle düzenlenen ve devamının da gerçekleşeceği etkinlikte sunuma katılan kadınlara Maltepe Belediyesi tarafından hazırlanan 'Kendi Kendine Meme Muayenesi' konulu broşür de dağıtıldı.