Maltepeli kadınlar şiddete dur diyecek

Maltepe Belediyesi kendisine bağlı Esenkent Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde iki gün boyunca “Kadına yönelik şiddetle mücadele” konulu bir seminer düzenledi. Deneyimli isimler tarafından hukuki açıdan da bilgilendirilen kadınlar seminer sonrası şiddete hep birlikte dur diyeceklerini söyledi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kendisine bağlı Esenkent Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde “Bugünün ve geleceğin güçlü kadınları: Haklarını bil ve koru” konulu bir seminer düzenlendi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenmeye başlanan seminerlerde sosyolog, psikolog ve avukatlar yer aldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri ve Avukat Seda Atagül tarafından iki yönlü verilen seminerde şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin nedenleri, 6284 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, şiddet uygulayan ve şiddet mağduru kimdir? şiddetin resmi mercilere bildirimi, şiddete uğrayan, şiddete uğrama tehlikesi bulunan veya ısrarlı takip edilen kişi ne yapmalıdır?, şiddet mağduru ile ilgili olarak hangi kararlar alınır?, koruyucu tedbirler, tedbir kararları, yerine getirilmesi ve diğer usul işlemleri, şiddet mağdurunu koruyan kurumlar, uluslararası sözleşmeler ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda bilgi verildi.

Seminerler sürecek

2 ay boyunca devam edecek ve iki günde 100 kadının katıldığı seminerde kadınlardan gelen sorular da cevaplandırıldı. Kadınlar, şiddete hep birlikte dur diyeceklerini söyleyerek, verilen eğitimden ötürü belediye yetkililerine teşekkür etti. Etkinlik sonrası kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Seminerler 11-12 Kasım'da Üreten Engelliler Merkezi, 16-17 Kasım'da Başıbüyük Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, 25-26 Kasım'da Fındıklı Kadın Sosyal Yaşam Merkezi, 1-2 Aralık'ta Altın Yıllar Sosyal Yaşam Evi ve 6-7 Aralık'ta Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde sürecek.