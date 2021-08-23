Maltepeli kadınlar şiddete karşı Krav Maga öğreniyor

Türkiye'de yaşanan kadına şiddet olaylarına karşı Maltepe Belediyesi, ‘Kadına Şiddete Son' diyerek, kadınlara ücretsiz olarak ‘Krav Maga' savunma teknikleri eğitimi vermeye başladı.

Maltepe Belediyesi'nin ilçedeki kadınlara yönelik ücretsiz olarak düzenlediği ‘Krav Maga' eğitimleri geçtiğimiz hafta sonu başladı. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimler her cumartesi günü Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda ücretsiz olarak devam edecek. Kutsal Mustafaoğlu eğitmenliğindeki derslerde kadınlara gündelik hayatta karşılaşılabilecek tehditler ve bu tehditlerden korunma yöntemleri öğretiliyor. Öğrencileri herhangi bir çatışmadan kaçınmaya teşvik eden Krav Maga'da, bundan kaçmanın imkânsız veya güvensiz olduğu durumlarda, mümkün olduğunca çabuk şekilde kavgayı bitirmeye yönelik savunma teknikleri yer alıyor.

Kural hayatta kalmak

Eğitmen Mustafaoğlu amaçlarının kadınları karşılaşacakları zor durumlardan kurtulmaları için savunma tekniklerini öğrettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Amacımız kendimizi girdiğimiz kötü durumdan olabildiğince hızlı kaçarak kurtulmak ama bazen kaçmak mümkün olmayabiliyor. Özellikle kadın arkadaşlarımız sıkıştırılabiliyor. Böyle durumlarda yem olmama, av olmama, üçüncü sayfa haberi olmama adına kendimizi o durumdan hızlıca ve etkili bir şekilde kurtarmamız için öğreniyoruz bu sistemi. Başınıza bir şey gelirse bu ölüm dahil kötü bir şekilde sonuçlanabilir. Bir hakemin olduğu sporlarda bazı yerlere vurmak yasaktır. Biz özellikle o yerlere vurmayı öğreniyoruz. Kural yok. Kural hayatta ve ayakta kalmak. Kadına şiddetin artmasından dolayı katılım yüksek. Bu yanıyla üzücü tabii ama şunu söyleyelim: Başlarına bir şey gelmese bile hem spor yapmış oluyorlar hem de fonksiyonel bir şeyler öğreniyor. Taktiksel farkındalıkları gelişiyor.”

Kadınlar için ücretsiz verilen eğitimler her cumartesi günü Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Kayıt ve detaylı bilgi için 0216 305 73 62 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.