İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepeli kadınlara sağlık eğitimi

Maltepe Belediyesi, kadın sosyal yaşam merkezlerinde kadın sağlığı eğitim programına başladı.


Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Gülsuyu Kadın Sosyal Yaşam Merkezi'nde “Kadın Sağlığı Eğitimi Programı” (KSEP) çerçevesinde kadınların kendi benliklerini tanımaları, hem fiziksel hem psikolojik olarak beden ve ruh bütünlüklerini sağlamaları adına 3 aylık bir eğitime başladı. Psikolog eşliğinde sürdürülen eğitimlerde kadınlara üreme organları, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, kadının sahip olduğu haklar, çocuk-ergenlere yönelik bilgiler yer alıyor. Eğitimler esnasında kadınlar, her hafta ikişer konu başlığıyla ilgili oyun ve paylaşımlarla bilgilerini pekiştirecekler. Program sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecek.


Eğitime katılmak isteyen kadınlar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 0216 458 99 99, dahili: 2030-2040 numaralı telefonlarına ulaşarak kayıtlarını yaptırabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.