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Maltepeli kadınlardan 8 Mart'a özel kurabiye

Maltepe Belediyesi Kadın Girişimcilik Mutfağı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel kurabiyeler hazırlayarak Maltepe’nin sokaklarında ikram etti.

Maltepe Belediyesi Kadın Girişimcilik Mutfağı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel kurabiyeler hazırlayarak Maltepe'nin sokaklarında ikram etti.


Maltepeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladıkları kurabiyeleri ilçenin değişik noktalarında vatandaşlara ikram etti. Maltepe Belediyesi'nin, kadınların sosyal hayata katılması ve kadın istihdamının arttırılmasını hedefleyen Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağında eğitim alan kadınların hazırladığı birbirinden leziz kurabiyelerin dağıtımı, Kadın Girişimcilik Mutfağının Altıntepe Mahallesi'ndeki merkezinde başladı. Maltepe Belediyesi çalışanları ikramlarına Altıntepe, Küçükyalı, Girne, Cevizli Mahallesi'nde ve Adnan Kahveci Parkı'ndaki esnafı ziyaret edip, vatandaşlar ile bir araya gelerek devam etti. Ziyaretler esnasında, Maltepeli kadınların Dünya Kadınlar Günü de kutlandı. Küçükyalı ve Girne semt pazarında da, hazırlanan kurabiyeler dağıtıldı.

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