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Maltepeli kreş öğrencilerinden yerli malı pazarı

Maltepe Belediyesi’ne ait kreşlerde eğitim gören minikler, Yerli Malı Haftası kapsamında, yerli üretimle elden edilen ürünleri evlerinden getirip pazar alanında sattılar, kalanları ise hep birlikte yediler.

Maltepe Belediyesi'ne ait kreşlerde eğitim gören minikler, Yerli Malı Haftası kapsamında, yerli üretimle elden edilen ürünleri evlerinden getirip pazar alanında sattılar, kalanları ise hep birlikte yediler.


Maltepe Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakımevleri'nde eğitim gören minikler, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında renkli bir etkinliğe imza attılar. Öğrencilere tutumlu olmanın öğretilmesi ve yerli tüketimini özendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte; Amasya elmasından Erzincan ketesine, Kıbrıs mandalinasından Azerbaycan tatlısına, İzmir kuru üzümünden Sinop kestanesine kadar yurdun birçok yerinde yetişen yiyecekler, kurulan “Yerli Malı Pazarı”nda sergilendi. Oldukça neşeli oldukları görülen miniklere, öğretmenleri tarafından yurtta yetişen ürünler ve bilinçli tüketici nasıl olunur konularında bilgi verildi. Minikler, daha sonra paylaşmanın da güzelliğini öğrendi ve ürünleri birbirlerine ikram ederek afiyetle yedi.

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