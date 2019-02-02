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Maltepeli minikler, ‘Çocuk Şenliğinde' tiyatro izledi

Maltepe Belediyesi’nin, Prof.

Maltepe Belediyesi'nin, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlediği Çocuk Şenliği'nde Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun hazırladığı “Gökkuşağının Altında” isimli müzikli çocuk oyunu, sahnelendi.


Oyunun yönetmenliğini, Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Süha Uygur üstlendi. Nilbanu Engindeniz'in yazdığı oyunda dostluğun, kardeşliğin, birlikteliğin başarıdaki yeri vurgulandı. Oyunun müziklerini ise Turgut Onur Avdan hazırladı.


Oyunda, Gökkuşağı Tiyatrosu'nda her gece birlikte gösteriye çıkan Balerin Narin, Palyaço Paço, Sihirbaz Madrabaz ve Müzisyen Chopin'in öyküsü anlatıldı. Birbirlerini kıskanan ve tiyatronun “En çok alkış alan sanatçısı” olmak isteyen dört kafadarın işten kovulduktan sonra yaptıkları hatayı anlamalarını konu edinen oyunda rol alan Fatih Köse, Gökçe Kurt, Gün Güney, Sertaç Ataç ve Sidal Damar; sahne performanslarıyla minik izleyicilerin beğenisini topladı.

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