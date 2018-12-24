Maltepeliler 5 yıllık hedeflerini belirledi

Maltepe Belediyesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kriterlerine göre yaptığı araştırması'nın sonuç raporunu açıkladı. Rapora göre, alt gelir gruplarının önceliği yoksulluğun sonlandırılması ve cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması olurken, gelir seviyesi arttıkça barış, adalet ve güçlü kurumlar talebinin daha fazla olduğu ortaya çıktı.

İlçenin gelecek 5 yılını planlamak için kolları sıvayan Maltepe Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Plan çalışmalarına başladı. Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda bir çalışma yürüten belediye, Maltepe'de yaşam kalitesini daha da arttırmayı, sosyal ve ekonomik anlamda tercih edilebilir bir ilçe haline dönüştürmeyi hedefliyor. Belediye bu kapsamda yaptığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Araştırması'nda ise önemli sonuçlara ulaştı.

Nitelikli eğitim

Maltepe'de yaşayan 137 bin 663 kişiye ulaşılarak anket yöntemi ile yapılan araştırmada, “Maltepe için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden hangileri daha önceliklidir?” sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 68,4'le “Nitelikli Eğitim” ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 59,4 ile “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” ve yüzde 56 ile “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” seçenekleri izledi. Yaş gruplarına göre tercihlere bakıldığında 18 yaş altındakilerin, “Sağlıklı Bireyler”, “Yoksulluğa Son” ve “Açlığa Son” seçeneklerini tercih ettikleri belirlendi. Araştırmada alt gelir gruplarının önceliği, yoksulluğun sonlandırılması ve cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması olurken, gelir seviyesi arttıkça barış, adalet ve güçlü kurumlar talebinin daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Katılımcı yönetime kadınlardan büyük ilgi

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri de, kadınların katılımı oldu. Araştırmaya göre Maltepe'de kadınlar erkeklere oranla, ilçenin sorunlarını çözme noktasında daha fazla ilgi ve katılım gösteriyor. Araştırmaya göre kadınlar yüzde 72.4 ile “Nitelikli Eğitim”, yüzde 60,3 ile “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” ve yüzde 58,9 ile “Sağlıklı Bireyler” hedeflerinin önceliğe koyarken, erkekler yüzde 64,8 ile “Nitelikli Eğitim”, yüzde 59,2 ile “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” ve yüzde 55,5 ile “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” hedeflerinin öncelikli olması gerektiğini düşünüyor. Eğitim durumuna göre tercihleri de konu alan araştırmada, eğitim seviyesi yüksek katılımcılar sürdürülebilir bir yaşam için ilk önce nitelikli eğitime ihtiyaç olduğunu ifade ederken, eğitim seviyesi azaldıkça bu tercihin de azaldığı tespit edildi. Ayrıca eğitim seviyesi yükseldikçe barış ve adalet talebinin arttığı belirlendi. Araştırmaya katılan engellilerin tercihi ise yüzde 63,2 ile “Sağlıklı Bireyler” ile yüzde 60,5 ile “Nitelikli Eğitim” ve “Yoksulluğa Son” oldu.

Maltepe'deki 18 mahallenin de ayrı ayrı analizinin yapıldığı araştırmada, mahalle bazlı sonuçlarda büyük farklılık görüldü. Büyükbakkalköy ve Gülensu Mahallelerinde “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” tercihi ön plana çıkarken, Fındıklı Mahallesinde “Yoksulluğa Son” seçeneği, İdealtepe Mahallesinde “Sağlıklı Bireyler” seçeneği ön plana çıktı. Bunların dışında kalan 14 mahallede ise en öncelikli tercih “Nitelikli Eğitim” olarak belirlendi. Bu sonuçların, ilçedeki ekonomik durumun, eğitim seviyesinin ve yaşam biçiminin mahalleden mahalleye farklılık göstermesinden kaynaklandığı tespit edildi.