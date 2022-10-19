Maltepeliler 'Anne Destek Eğitim Programı'nda

Maltepe Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Anne Destek Eğitim Programı'nın ilk toplantısı Fındıklı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; bugüne kadar 57 şehirdeki 4 bin 881 eğitim programıyla 348 bin 338 anneye ulaşılan 'Anne Destek Eğitim Programı'nı Maltepe'ye taşıdı. İlki Fındıklı Mahallesi'ndeki Kadın Danışma Merkezinde gerçekleştirilen ve 3-6 yaş arasında çocuk sahibi, ilk ve ortaöğretim mezunu annelerin katıldığı eğitimde, çocukların gelişimi üzerine konuşuldu. 15 farklı konunun haftada 1 kez, 2 buçuk saat boyunca işlenmesiyle hayata geçirilen programda, 'çocuğun bedensel, zihinsel, sosyal duygusal ve dil gelişim alanlarını destekleyebilecek bilgi ve becerilerin kazanılması, çocukla etkili iletişim kurma yollarının öğrenilmesi, çocukla birlikte vakit geçirmenin, oyun oynamanın çocuğun gelişimi üzerindeki olumlu etkisinin fark edilmesi' hedefleniyor. Programla ebeveynlerin çocuğun olumlu davranışlar kazanması ve zorlayıcı davranışlarının önlenmesi için kullanabileceği yöntemleri öğrenmesi ve tüm bunları yaparken kendi iyilik halini de gözetmesi gerektiğinin farkına varması amaçlanıyor.