İhlas Haber Ajansı

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Maltepelilere ‘atık yönetimi' eğitimi

Maltepe Belediyesi, geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanmasını içeren “atık yönetimi eğitimleri”ne başladı.

Bu çerçevede pilot mahalle seçilen Feyzullah'ta, Adatepe Sitesi sakinlerine eğitim verildi.


Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü “atık yönetimi eğitimleri”ne başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Salih Kara'nın da katıldığı atık yönetimi konusunda halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimde geri dönüştürülebilir ve geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanmasının önemine vurgu yapıldı. İlki Adatepe Sitesi'nde düzenlenen eğitimde atık türleri anlatılarak, hangi atıkların evsel atıklardan ayrı toplanması gerektiği konusunda bilgi verildi. Atık toplama kampanyalarıyla da ilgili bilgi verilen toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, atık miktarlarını arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

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