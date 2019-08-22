İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maltepelilere halk oyunları kursu

Maltepe Belediyesi, Sandık Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle, Prof.

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde halk oyunları kursu düzenleyecek.


İlçede ikamet eden yetişkin ve çocuk olmak üzere 2 ayrı kategoriye yönelik olarak düzenlenecek olan halk oyunları kursuna katılacaklara, Murat Ergin ve deneyimli ekibi eğitim verecek. Hafta içi akşam 19.00-21.00, hafta sonu 10.00-17.00 arasında verilecek eğitimlerde Karadeniz'den Trakya'ya, zeybekten teke ve halaya kadar birçok yörenin halk oyunları öğrenilebilecek.


8 Eylül Pazar, saat 13.00'de düzenlenecek kokteylle açılışı yapılacak olan kurslara katılmak için 0216 370 78 68'den Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapılabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.