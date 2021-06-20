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“Maltepe'nin babaları” unutulmadı

Maltepe Belediyesi’nin Babalar Günü etkinliğinde çocuklarıyla bir araya gelen babalar, hem eğlendi hem de birbirinden güzel pasta ve kurabiyeleri çocuklarıyla birlikte hazırladı.

Maltepe Belediyesi'nin Babalar Günü etkinliğinde çocuklarıyla bir araya gelen babalar, hem eğlendi hem de birbirinden güzel pasta ve kurabiyeleri çocuklarıyla birlikte hazırladı.


Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, Babalar Günü etkinlikleri kapsamında Seyrantepe Girişimcilik mutfağında 90 kişilik bir katılımla etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklarıyla bir araya gelen ve eğlenceli vakit geçiren babalar, birbirinden renkli kurabiye ve pastaları çocuklarıyla birlikte hazırladı. Etkinlik süresince keyifli vakit geçiren ve çocuklarıyla dans eden aileler, günün sonunda Babalar Günü pastasını birlikte kesti.

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